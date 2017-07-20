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Kuyuya düşen tavuğu AKUT kurtardı

Bodrum'da 12 metrelik su kuyusuna düşen tavuğu, sahibi ölmemesi için yem atarak 6 gün boyunca besledi.

20.07.2017 - 12:09
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Gümüşlük Mahallesi'nde yaşayan evli 2 çocuk annesi 38 yaşındaki Özcan Özdaş'ın tavuğu, geçen 13 Temmuz'da, mandalina bahçesindeki 12 metrelik su kuyusuna düştü.

Kuyuya düşen tavuğu AKUT kurtardı

ÖLMESİN DİYE 6 GÜN KUYUDA BESLEDİ

Tavuğunu, kendi imkanları ile kurtaramayan Özdaş, ölmemesi için 6 gün boyunca yem atarak kuyunun içinde besledi. Tavuğunu kendi çabalarıyla kurtaramayacağını anlayan Özdaş, çareyi AKUT Bodrum ekibinden yardım istemekte buldu.

Kuyuya düşen tavuğu AKUT kurtardı

AKUT EKİBİ TAVUĞU KURTARDI

Olay yerine gelen 4 kişilik AKUT ekibi, 2 saatlik çaba sonucunda halat yardımıyla indikleri kuyudaki tavuğu, fileli kepçe yardımıyla yakalayıp, kurtardı.

Kuyuya düşen tavuğu AKUT kurtardı

"ANNEM SEN KİMDEN KORKTUN DA GİTTİN ORALARA"

Tekrar kavuştuğu tavuğunu kucağına alan Özdaş, "Annem sen kimden korktun da gittin oralara? Bak kaç gün sonra kurtarabildik seni. Kaç gündür rüyalarıma girdin sen benim" diyerek sevdi. Özdaş, tavuğunu kurtaran AKUT ekibine teşekkür etti.

Kuyuya düşen tavuğu AKUT kurtardı

9 YILDA 94 HAYVANI KURTADILAR

AKUT Bodrum Ekibi Lideri Saadettin Uslu, bir canı daha kurtardıkları için mutlu olduklarını belirtip, "'Tavuk da kurtarılır mı?' diyen olabilir. Evet kurtarılır. Sonuçta o da bir can taşıyor. Bizim için her can kutsaldır. 2008 yılından beri Bodrum ve yöresinde düzenlediğimiz 200 ayrı operasyonda toplam 94 hayvanı kurtardık" dedi.

Kuyuya düşen tavuğu AKUT kurtardı

Kuyuya düşen tavuğu AKUT kurtardı

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