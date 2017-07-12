Kuzenini kurtarmak için girdiği ırmakta kayboldu

Arkadaşlarıyla Köprüköy yakınındaki Çeşnigir Köprüsü mevkisine pikniğe giden Cengiz Hataş (23), serinlemek amacıyla ayaklarını suya sokmak için Kızılırmak kıyısına indi.

Dengesini kaybederek ırmağa düşen Hataş'ı gören kuzeni Ferdi Hataş (30), onu kurtarmak için suya girdi.

Gençlerin bir süre sonra gözden kaybolması üzerine aileleri polise ve 112 Acil Servis ekiplerine durumu bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Kırıkkale ve Ankara'dan dalgıç talebinde bulundu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Su Altı Ekibi, kaybolan kuzenler Cengiz ve Ferdi Hataş için Kızılırmak'ta arama çalışması başlattı.