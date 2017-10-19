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Kuzeninin üstüne oturan kadın ölümüne neden oldu

Söz dinlemediği için kuzeninin üstüne oturan 147 kiloluk Veronica Green Posey, 9 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu.

19.10.2017 - 05:46
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ABD'nin Florida eyaletinde yaşanan olayda, 9 yaşındaki kuzeninin ölümüne neden olan 64 yaşındaki Veronica Green Posey, polise verdiği ifadede, söz dinlemediği için cezalandırmak istediğini söyledi.

Kuzeninin üstüne oturan kadın ölümüne neden oldu

"'NEFES ALAMIYORUM' DEMESİNE RAĞMEN KALKMADI"

Gözaltına alınan diğer aile üyeleri, Posey'in önce çocuğu cetvel ve metal çubukla dövdüğünü, sonra kaçmaya çalışan Dericka'yı yakalayıp üzerine oturduğunu anlattılar. Kadın, polislere ifadesinde 325 pound, yani 147 kilo olduğunu bildirdi.

Gözaltına alınanlardan biri, kız çocuğun nefes alamadığını söyledikten sonra Posey'in onun üzerinde yaklaşık 10 dakika oturmaya devam ettiğini söyledi. Kalktıktan sonra ise çocuğun kalbinin durduğu tespit edildi.


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