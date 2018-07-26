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Kuzenler, askere gidecekleri gün kazada öldü

Şanlıurfa Suruç'ta bugün askere gidecek olan kuzenler Ferhat Öztunç ile Halil Caymaz, otobüsü bileti aldıktan sonra dönerken şarampole devrilip hayatlarını kaybettiler.

DHA | 26.07.2018 - 16:25..
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Şanlıurfa-Suruç karayolunun 25'inci kilometresindeki Suruç Çadır Kent yakınlarında dün akşam saatlerinde, Ferhat Öztunç yönetimindeki plakası öğrenilmeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İKİ KUZEN HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, sürücü Ferhat Öztunç olay yerinde yaşamını yitirirken, otomobilde bulunan kuzeni Halil Caymaz ile arkadaşları Mehmet Aydın ve Mahmut Parıldar yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Halil Caymaz da doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Kuzenler, askere gidecekleri gün kazada öldü

BUGÜN ASKERE GİDECEKLERDİ

Ölümüyle yakınlarını yasa boğan kuzenler Ferhat Öztunç ve Halil Caymaz'ın bugün vatani görevlerini yapacakları Hakkari ve Kayseri'ye gidecekleri öğrenildi. İki kuzenin, kendileri gibi askere gidecek arkadaşları Mehmet Aydın ve Mahmut Parıldar ile otogara gidip bilet aldıkları ve kenti gezdikten sonra Suruç'a döndükleri belirtildi.

Kuzenler, askere gidecekleri gün kazada öldü

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