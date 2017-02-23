Kuzey Dakota'da protestocular gözaltında

Dakota eyaletinde bir yıldır devam eden eylem gösterileri olaylı şekilde sona erdi. Bölgeyi işgal eden eylemciler, polis tarafından gözaltına alınırken, bazı eylemciler tahta yapıları ateşe verdi.

BÖLGEYİ TERK ETMELERİ İÇİN İHTARDA BULUNULMUŞTU

Bölgede yaklaşık olarak 150 eylemci bulunuyordu ve haftaiçi bu eylemciler uyarıldı. Eylemcilere Çarşamba akşamına kadar bölgeyi terk etmeleri yönünde ihtarda bulunulmuştu.

FEDERAL YARGIÇ REDDETTİ

Eylemcilerin liderleri, geride kalan insanların polis onları gözaltına alana kadar bölgeyi terk etmeyeceğini söylemişti.

İki yerli kabilenin boru hattının inşasının geçici olarak durdurulmasına yönelik başvuruları ise bir federal yargıç tarafından reddedildi.