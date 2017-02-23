taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.161
USD
3,5796
EURO
3,7783
ALTIN
142,51
PETR
56,5700

Kuzey Dakota'da protestocular gözaltında

Kuzey Dakota'da petrol boru hattının yapımını engellemek isteyen protestocular polis tarafından gözaltına alındı.

23.02.2017 - 14:21
  1. Haberler
  2. Dünya

Dakota eyaletinde bir yıldır devam eden eylem gösterileri olaylı şekilde sona erdi. Bölgeyi işgal eden eylemciler, polis tarafından gözaltına alınırken, bazı eylemciler tahta yapıları ateşe verdi.

Kuzey Dakota'da protestocular gözaltında

BÖLGEYİ TERK ETMELERİ İÇİN İHTARDA BULUNULMUŞTU

Bölgede yaklaşık olarak 150 eylemci bulunuyordu ve haftaiçi bu eylemciler uyarıldı. Eylemcilere Çarşamba akşamına kadar bölgeyi terk etmeleri yönünde ihtarda bulunulmuştu.

Kuzey Dakota'da protestocular gözaltında

FEDERAL YARGIÇ REDDETTİ

Eylemcilerin liderleri, geride kalan insanların polis onları gözaltına alana kadar bölgeyi terk etmeyeceğini söylemişti.

İki yerli kabilenin boru hattının inşasının geçici olarak durdurulmasına yönelik başvuruları ise bir federal yargıç tarafından reddedildi.

Kuzey Dakota'da protestocular gözaltında

Kuzey Dakota'da protestocular gözaltında

Kuzey Dakota'da protestocular gözaltında

Kuzey Dakota'da protestocular gözaltında

Kuzey Dakota'da protestocular gözaltında

Kuzey Dakota'da protestocular gözaltında

Kuzey Dakota'da protestocular gözaltında

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Berat Albayrak: Sabah 9 akşam 5 dönemi bitti

Berat Albayrak: Sabah 9 akşam 5 dönemi bitti

339
FETÖ 500 kripto rütbeliyle ikinci darbeye hazırlandı

FETÖ 500 kripto rütbeliyle ikinci darbeye hazırlandı

74
Avrupa Birliği'nden HDP açıklaması

Avrupa Birliği'nden HDP açıklaması

203
Mehmet Şimşek: Öğretmenlerimizi yeniden eğitmeliyiz

Mehmet Şimşek: Öğretmenlerimizi yeniden eğitmeliyiz

266
Barcelona'nın genç yeteneği muazzam bir gol attı - İZLE

Barcelona'nın genç yeteneği muazzam bir gol attı - İZLE

13
Erzincan'ın kadınlardan oluşan acil ekibi

Erzincan'ın kadınlardan oluşan acil ekibi

91
Advocaat'tan muhabire fırça: Sen bir yalancısın

Advocaat'tan muhabire fırça: Sen bir yalancısın

26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM