Kuzey Kore ile Güney Kore arasında resmen barış anlaşması imzalandı. Bölgede yaşanan gerilimin çözülmesi için iki ülke arasında yapılan heyetlerarası görüşmelerde olumlu sonuç elde eden iki lider Kuzey ile Güney Kore arasındaki barış anlaşmasını imzaladı.

NÜKLEER SÖZÜ VERİLDİ

Kuzey Kore lideri Kim, Güney Kore Devlet Başkanı Moon'a, "Füze denemeleri yüzünden erken kalktığınızı duydum, bundan böyle uykunuzu bölmeyeceğime söz veriyorum" dedi.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, böylelikle ilk defa yerli yabancı basın mensuplarının karşısına çıkmış oldu.

Kuzey ile Güney Kore arasında barış anlaşması VİDEO

BİRLEŞME KONUSU

Kim-Moon görüşmesinde, daha önce Güney Kore makamlarından yapılan açıklamaya göre, iki lider gündeminde Kore Yarımadası'nın yeniden birleşmesi, iki Kore ilişkilerinin iyileştirilmesi ve nükleerden arındırılma konuları da yer alacak.