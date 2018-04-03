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Kuzey ile Güney Kore birleşmek istiyor

Güney Koreli şarkıcıları 2005’ten bu yana ilk kez önceki gün ağırlayan Kuzey Kore’de bugün de ortak konser vardı. K-Pop'un yanı sıra iki ülkenin birleşmesine dair şarkılar da söylendi.

Haber Merkezi | 03.04.2018 - 15:34..
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NK News'un aktardığına göre başkent Pyongyang’da 12 bin kapasiteli Ryugyong Jong Ju Yong Gymnasium’da yerel saatle 15.00’de Güney Koreli sanatçılar ve Kuzey Koreli Samciyon Orkestrası konser verdi.

Kuzey ile Güney Kore birleşmek istiyor

BİRLEŞME ŞARKILARI

Red Velvet’ın söylediği Red Flavour şarkısında ise seyircilerin daha az coşkulu olduğu görüldü.

Konserin sonunda da her iki Kore’nni sanatçıları el ele tutuşup ‘Until We Meet Again’ (Bir Daha Görüşene Dek) ve ‘Our Wish is Reunification’ (Arzumuz Birleşmek) şarkılarını söyledi.

2005'TEN BERİ İLK KEZ

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un izleyebilmek için programını değiştirdiği grup olarak anılmaya başlanan Red Velvet’ın yanı sıra yine Seohyun, Cho Yong-pil, Lee Sun-hee, Cho Jin-hee, Yoon Do-hyun, Baek Ji-young ve Ali’nin sahneye çıktığı konser 2005’ten beri ilk ortak konser olma özelliği taşıyor.

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