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Kuzey Irak şehidi Sayan, son yolculuğuna uğurlandı

Kuzey Irak'ta PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 2 Mehmetçikten biri olan Musa Sayan'ın naaşı, memleketi Mersin'e getirildi.

AA | 22.05.2018 - 14:40..
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyinde yer alan Hakurk bölgesindeki operasyonu sırasında güvenlik güçlerine, PKK teröristleri tarafından ateş açıldı. Saldırıda 2 uzman çavuş şehit oldu.

Şehitler, 2 çocuk babası Uzman Çavuş Mehmet Türken (29) ile Mersin nüfusuna kayıtlı evli 1 çocuk babası Piyade Uzman Çavuş Musa Sayan (28) için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi.

Kuzey Irak şehidi Sayan, son yolculuğuna uğurlandı

MEMLEKETLERİNE UĞURLANDILAR

Şehit eşlerini, kadın komutanlar teselli etmeye çalıştı. Törende şehitler için saygı duruşundu bulunuldu ve istiklal marşı okundu. Şehit askerlerin özgeçmişlerinin okunmasının ardından dualar okundu. Askerler ve Özel Harekat polisleri tarafından tekbirler getirilerek helikoptere konulan şehit uzman çavuşlar Mehmet Türken ile Musa Sayan, toprağa verilmek üzere memleketleri Kırıkkale ve Mersin’e uğurlanmak üzere helikopterle Van’a gönderildi.

Kuzey Irak şehidi Sayan, son yolculuğuna uğurlandı VİDEO

Kuzey Irak şehidi Sayan, son yolculuğuna uğurlandı

ŞEHİT SAYAN'IN NAAŞI MERSİN'DE

Teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Musa Sayan’ın naaşı, Hakkari’de düzenlenen askeri törenin ardından memleketi Mersin'in Tarsus ilçesine getirildi.

Şehidin babası Cumali Sayan, askerler ve yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi. Şehidin annesi Elif Sayan, oğlunun tabutuna bakarak gözyaşı döktü.

Kuzey Irak şehidi Sayan, son yolculuğuna uğurlandı

Kuzey Irak şehidi Sayan, son yolculuğuna uğurlandı

Kuzey Irak şehidi Sayan, son yolculuğuna uğurlandı

Kuzey Irak şehidi Sayan, son yolculuğuna uğurlandı

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