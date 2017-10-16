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Kuzey Irak şehitlerinin ailelerine acı haber ulaştı

Kuzey Irak Zap bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Aydın'ın ailesi acı haberi misafirlikte öğrendi.

16.10.2017 - 19:15
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Kuzey Irak şehitlerinin ailelerine acı haber ulaştı

Şehit Uzman Çavuş Furkan Aydın'ın annesi ve eşine şehadet haberini, misafirliğe gittikleri şehidin dayısının Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki evinde, Bahçe Kaymakamı Müfit Gültekin, Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz ve askeri yetkililer verdi.

ANNESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Sinir krizi geçiren şehidin annesi Ayşe Aydın'a sağlık ekipleri müdahale ederken, şehidin kardeşi, Bahçe Kaymakamı Müfit Gültekin'e sarılarak gözyaşı döktü.

GÖREV YERİNİ SAKLADI

Babası birkaç yıl önce vefat eden şehit Uzman Çavuş Furkan Aydın'ın 37 gün önce evlendiği ve ailesini endişelendirmemek için görev yerini sakladığı öğrenildi.

ŞEHİT SEZER'İN AİLESİNE DE HABER ULAŞTI

rak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde bölücü terör örgütü mensubu (PKK) teröristlerin el yapımı patlayıcıyı infilak ettirilmesinin ardından çıkan çatışmada şehit olan 26 yaşındaki Uzman Çavuş İlhan Sezer'in şehit olduğu haberi Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan baba evine ulaştı.

SAĞLIK EKİPLERİ SAKİNLEŞTİRDİ

Bolu Valisi Aydın Baruş ile Bolu 2. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Abdulkadir Kavuncu, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, jandarma ve sağlık ekipleri ile birlikte şehidin Nuhören Köyünde bulunan baba evine geldi.

Şehidin babası İsmail ile annesi Azime Sezer'e oğullarının şehit olduğu haberi Vali Baruş tarafından verildi. Haberi aldıktan sonra fenalaşan şehidin annesi, sağlık ekipleri tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

GEÇTİĞİMİZ PAZAR EVLENDİ

Şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yapan Şehit Uzman Çavuş Sezer'in geçtiğimiz hafta pazar günü dünya evine girdikten 3 gün sonra sınır bölgesine göreve gittiği öğrenildi.

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