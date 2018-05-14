Kuzey Irak'a hava harekatı: 13 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyine operasyonlarına devam ederek teröristlere geçit vermemeye devam ediyor.
TSK, Irak'ın kuzeyinde yürütülen terör operasyonunda Hakurk bölgesinde 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "7 Mayıs'ta Hakurk'ta 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
YURT İÇİNDE 24 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Öte yandan İçişleri Bakanlığı, son bir haftada ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında 24 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirdi.