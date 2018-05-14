taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.093
USD
4,3292
EURO
5,1785
ALTIN
183,82
PETR
76,6500

Kuzey Irak'a hava harekatı: 13 terörist öldürüldü

TSK, Irak'ın kuzeyinde yer alan Hakurk bölgesine düzenlediği operasyonda 13 teröristi etkisiz hale getirdi.

Haber Merkezi | 14.05.2018 - 10:03..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyine operasyonlarına devam ederek teröristlere geçit vermemeye devam ediyor.

TSK, Irak'ın kuzeyinde yürütülen terör operasyonunda Hakurk bölgesinde  13 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "7 Mayıs'ta Hakurk'ta 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

YURT İÇİNDE 24 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan İçişleri Bakanlığı, son bir haftada ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında 24 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirdi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Bir haftada 24 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı bir haftalık 24 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bodrum'da güzelleri gören cep telefonuna sarıldı
Muğla'nın tatil beldesi Bodrum'da gerçekleşen “World Final Miss 7 Continents 2018” yarışmasının güzellerinin fotoğraflarını çekmek isteyenler, birbiriyle yarıştı.
Adana'da 7 kadını evlilik vaadiyle dolandırdı
Adana’da, kendini kamu görevlisi olarak tanıtıp 7 kadını evlilik vaadiyle dolandırmaktan 37 yıl 6 ay hapis cezası alan firari yakalandı.
Kudüs'te Büyükelçilik açılışına dünyadan destek az
İsrail, Kudüs'te ABD Büyükelçiliği'nin açılışını kutlamaya başladı ancak davet ettiği yabancı elçiler açılışa ilgi göstermiyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan BBC'ye: Kaybedersek zil takıp oynarsınız

Erdoğan'dan BBC'ye: Kaybedersek zil takıp oynarsınız

103
BBC Erdoğan'a Abdullatif Şener'i sordu

BBC Erdoğan'a Abdullatif Şener'i sordu

77
Şehidin babası cenazedeki gülüşmelere inanamadı

Şehidin babası cenazedeki gülüşmelere inanamadı

104
SONAR Başkanı: Sonuçlara inanmıyorum

SONAR Başkanı: Sonuçlara inanmıyorum

63
Reuters'ın Kanal İstanbul haberi

Reuters'ın Kanal İstanbul haberi

51
Ebru Yaşar: Ben kazandığım parayı kocama veririm

Ebru Yaşar: Ben kazandığım parayı kocama veririm

25
Zekeriya Öz'ün son halleri

Zekeriya Öz'ün son halleri

59
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM