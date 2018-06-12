Kuzey Irak'a hava harekatı: 18 terörist öldürüldü

Kuzey Irak'ta teröristlere yönelik operasyon hız kesmeden devam ediyor. TSK'dan yapılan açıklamaya göre bugün Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatında 18 terörist öldürüldü.
TSK'dan yapılan açıklama şu şekilde:
ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 34 OLDU
"01-08 Haziran 2018 tarihleri arasında Irak kuzeyindeki bölücü terör örgütü hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekâtlarında 18 teröristin daha etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Bu harekâtlar neticesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 34’e ulaşmıştır."