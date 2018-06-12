Kuzey Irak'a hava harekatı: 18 terörist öldürüldü

Ligde sadece 7 gol atarak beklentilerin çok uzağında kalan Negredo, iyi bir teklif gelmesi halinde takımdan ayrılabileceğini yönetime bildirdi.

Negredo: Ayrılmak için 1 şartım var

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Okullar kapandı, verimli bir tatil için öneriler

Yaz tatilinin her şeyden önce bir dinlenme dönemi olduğunu belirten eğitim danışmanı Deniz Demirtaş, verimli bir tatil için tavsiyelerde bulundu.