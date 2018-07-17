Kuzey Irak'a hava harekatı: 8 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonlarla terör örgütü PKK'ya sınırdan geçiş imkanı vermiyor.

ARALARINDA 3 ŞEHİDİMİZİN SORUMLULARI DA VAR

Türk savaş uçakları teröristleri sürekli bombalayarak göz açtırmıyor. Son olarak TSK'dan aralarında üç şehidimizin sorumlularının da bulunduğu 8 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi geldi.

TSK tarafından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerine icra edilen hava harekâtı neticesinde, 31 Mayıs 2018’de üç silah arkadaşımızın şehit edilmesi olayına karıştığı tespit edilen dört teröristin de aralarında bulunduğu, toplam sekiz terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.