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Kuzey Irak'a hava harekatı: 5 terörist öldürüldü

TSK'nın Kuzey Irak'a düzenlendiği hava harekatında 5 terörist öldürüldü.

İHA | 15.12.2017 - 08:49..
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hava

TSK’dan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edildiği vurgulanarak, " Keşif/gözetleme vasıtaları ile Irak Kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik 14 Aralık 2017 tarihinde icra edilen hava harekâtında silahlı 5 terörist etkisiz hale getirilmiş, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan barınak ve sığınaklar tahrip edilmiştir." denildi.

Harekâta katılan uçakların emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.

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