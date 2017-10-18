Kuzey Irak'a yardım uçuşları dışında yasak geldi

Güvenlik Kurulu'nun dün aldığı karar doğrultusunda Türkiye, Kuzey Irak'a yapılacak uçuşlar için hava sahasını kapattığını açıklamıştı. Alınan bu kararla yasağın nasıl uygulanacağı netleşti.





Bu gece yayınlanan NOTAM'da şöyle denildi:

İnsani yardım, ambulans ve emergency uçuşlar hariç olmak üzere, ORSU (Süleymaniye) ve ORER (Erbil) Havalimanlarına giden/gelen tüm trafiklerin (yedek meydan olsa bile) ikinci bir bildirime kadar Türkiye hava sahasını kullanmaları yasaklanmıştır.





NOTAM: Havacılara Bilgi Notu - Notice to Air Man)

Bu arada 29 Eylül cuma saat 18.00'den itibaren, Erbil ve Süleymaniye uçuşları durdurulmuştu.