Kuzey Irak'ta 1 askerimiz şehit oldu

Terör örgütünün Kuzey Irak'taki birliğimize yaptığı kalleş saldırıda 1 askerimiz şehit oldu. Saldırıda 1'i ağır olmak üzere 2 askerimiz de yaralandı.

"KAHRAMAN SİLAH ARKADAŞIMIZ ŞEHİT OLDU"

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "15 Kasım 2017 tarihinde Irak Kuzeyi Gara bölgesinde askeri unsurlarımıza, bölücü terör örgütü mensubu silahlı teröristlerce yapılan saldırı sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır olmak üzere iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılar derhal hastaneye sevk edilmiş olup tedavilerine devam edilmektedir" denildi.

"SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR"

Açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir” ifadelerine yer verildi.