taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.135
USD
4,4867
EURO
5,2784
ALTIN
186,02
PETR
79,6900

Kuzey Irak'ta 23 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan yapılan açıklamada, bölgede 10-17 Mayıs 2018 tarihleri arasında 23 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Haber Merkezi | 18.05.2018 - 16:22..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Kuzey Irak'ta 23 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK terörüyle amansız mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Havaların ısınmasıyla saklandıkları terör yuvalarından daha çok çıkan teröristlere göz açtırılmıyor.

Özellikle sınır dışına yapılan operasyonlar PKK terörüne karşı çok etkili oluyor.

SIĞINAK VE BARINAKLAR İMHA EDİLDİ

TSK Kuzey Irak'a yaptığı hava harekatlarına ilişkin olarak, "Terörle mücadele harekatında 10-17 Mayıs 2018 tarihleri arasında 23 terörist etkisiz hale getirilmiş, 7 silah mevzii, sığınak ve barınak ile 49 adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edilmiştir" açıklamasını yaptı.

1 ASKER ŞEHİT OLDU

Tespit edilen 49 el yapımı patlayıcı ve 7 silah mevzisi, sığınak ve barınağın imha edildiği operasyonlarda, bir asker şehit oldu, beş asker de yaralandı.

YASA DIŞI GEÇİŞ YAPMAYA ÇALIŞAN 7 BİN 211 KİŞİ YAKALANDI

Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve kontroller sonucunda ise sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 7 bin 211 kişi yakalandı.

PKK/KCK terör örgütünün en önemli finans kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar sonucunda, 2 bin 210 litre kaçak akaryakıt, 15,7 kilogram uyuşturucu, 47 bin 450 paket kaçak sigara ve 117 küçükbaş hayvan ele geçirildi.

Operasyonlarla PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı neticesinde, örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyetinin kısıtlandığı tespit edildi.
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde faaliyetlerini devam eden TSK birlikleri, İdlib bölgesinde ise 13 Ekim 2017'den bugüne 12 gözlem noktası tesis etti.

AFRİN'DE 4 BİN 464 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Afrin bölgesinde 20 Ocak'ta başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" ise başarıyla sürdürülüyor. Kızılay, AFAD ve BM tarafından sağlanan insani yardımların bölgeye erişimi konusunda destek veren TSK unsurlarının, Afrin'de hayatın normale dönmesi için çalışmaları sürüyor.

Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 4 bin 464 oldu. Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 54 asker şehit oldu, 233 asker yaralandı.

TSK ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart 2018 tarihi itibarıyla kontrol altına alınan Afrin'de, mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri ise sürüyor
Harekat kapsamında bugüne kadar 222 mayın ve 1177 el yapımı patlayıcı bulunarak imha edildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Bolu’da kimyasal madde zehirlenmesi: 15 yaralı
Gerede ilçesinde bulunan bir fabrikada kimyasal maddeden etkilenen 3’ü ağır 15 işçi hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kendi imkanlarıyla gelen çok sayıda işçiyse kontrolden geçirildi.
Kaybolan çocuk geceyi tek başına ormanda geçirdi
Antalya'da, köpeğinin peşine takılarak gittiği ormanda kaybolan 2,5 yaşındaki Şems, sabah saatlerinde bir sulama havuzunu kapatan brandanın üzerinde uyurken bulundu.
Mavi Elmas 6,7 milyon dolara satıldı
Parma Dükü’nün kızı Elisabeth Farnese’ye düğün hediyesi olarak verilen Mavi Elmas İsviçre’nin Cenevre şehrinde düzenlenen bir müzayedede 6,7 milyon dolara satıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
MHP'nin milletvekili aday listesi açıklandı

MHP'nin milletvekili aday listesi açıklandı

142
Yolcusunu taciz eden taksiciye 14 yıl hapis istemi

Yolcusunu taciz eden taksiciye 14 yıl hapis istemi

197
Orhan Gencebay'dan kamu spotu gibi reklam

Orhan Gencebay'dan kamu spotu gibi reklam

157
Oktay Vural aday listesinde yok

Oktay Vural aday listesinde yok

108
İspanya'nın hedefinde Kanal İstanbul var

İspanya'nın hedefinde Kanal İstanbul var

142
Trump: AB ve Çin şımardı

Trump: AB ve Çin şımardı

116
Valiler kararnamesi yayınlandı

Valiler kararnamesi yayınlandı

27
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM