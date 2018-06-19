2 günde 26 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütlerine karşı verdiği mücadeleye ara vermedi.

Yurt içinde ve yurt dışında kararlılıkla operasyonlara imza atan TSK, 2 günde 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi

17-18 HAZİRAN RAPORU

TSK'dan yapılan açıklamada, "17-18 Haziran 2018 tarihlerinde Irak kuzeyi Avaşin-Basyan, Diyarbakır/Hani ve Şırnak/Silopi bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde; silah mevzii, barınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiş, silahlı 26 terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi.