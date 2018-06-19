taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.043
USD
4,7236
EURO
5,4968
ALTIN
194,80
PETR
74,8700

2 günde 26 terörist etkisiz hale getirildi

TSK, 17-18 Haziran'da Avaşin-Basyan, Diyarbakır/Hani ve Şırnak/Silopi bölgelerinde 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

AA | 19.06.2018 - 08:19..
  1. Haberler
  2. İç Haber
2 günde 26 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütlerine karşı verdiği mücadeleye ara vermedi.

Yurt içinde ve yurt dışında kararlılıkla operasyonlara imza atan TSK, 2 günde 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi

17-18 HAZİRAN RAPORU

TSK'dan yapılan açıklamada, "17-18 Haziran 2018 tarihlerinde Irak kuzeyi Avaşin-Basyan, Diyarbakır/Hani ve Şırnak/Silopi bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde; silah mevzii, barınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiş, silahlı 26 terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'a selfie yağmuru

Erdoğan'a selfie yağmuru

22
Meral'in gençlerinden toplu istifa

Meral'in gençlerinden toplu istifa

78
Mardin'de HDP'nin miting hüsranı

Mardin'de HDP'nin miting hüsranı

53
Bahçeli: Reklam olsun diye aday olmam

Bahçeli: Reklam olsun diye aday olmam

127
Fethiye'de 250 metreden düşen kadın yaşamını yitirdi

Fethiye'de 250 metreden düşen kadın yaşamını yitirdi

57
Enes Kanter'in babası ByLock'çu çıktı

Enes Kanter'in babası ByLock'çu çıktı

9
İngiltere'de yaşayan Türk mühendis İstanbul'da öldü

İngiltere'de yaşayan Türk mühendis İstanbul'da öldü

11
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/moduller/most-list.php on line 12
OYUNMOYUN.COM