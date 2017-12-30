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Kuzey Irak'ta 4 terörist öldürüldü

Kuzey Irak'ta 3 askerin yaralanmasına neden olan teröristler, havadan ve karadan vuruldu.

İHA | 30.12.2017 - 15:43..
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Kuzey Irak'ta 4 terörist öldürüldü

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, 29 Aralık 2017 tarihinde Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından, uzun namlulu silahlar/roketatar ve havan ile saldırı gerçekleştirildi.

3 ASKER YARALANDI

Saldırı sonucunda bölgeden tahliye edilen yaralı 3 asker tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildi.

4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Saldırı sonrasında bölücü terör örgütü mensuplarına derhal hava harekatı ve bölgede mevcut ateş destek vasıtaları ile verilen karşılık neticesinde, ilk belirlemelere göre 4 terörist öldürüldü.

Bölgede İHA ve hava destekli operasyonlara devam edilirken gerekli her türlü tedbirin alındığı vurgulanarak, "Yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleri ile mücadelesine en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir." denildi.

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