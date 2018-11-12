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Kuzey Irak'ta 5 terörist öldürüldü

Irak kuzeyi Zap ve Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında 5 terörist öldürüldü.

Haber Merkezi | 12.11.2018 - 08:49..
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Kuzey Irak'ta 5 terörist öldürüldü

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Haftanin bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Harekatta, bölücü terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve mühimmat depoları imha edildi, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Irak kuzeyi Zap ve Haftanin bölgesine 11 Kasım 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, sığınak ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı beş bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir."

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