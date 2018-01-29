Kuzey Irak'ta 8 hedef bombalandı

TSK tarafından Irak kuzeyinde terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam ediliyor.

TÜRK JETLERİ HEDEFLERİ YERLE BİR ETTİ

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Irak kuzeyinde Zap/Avaşin/Basyan/Hakurk bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla karakol/üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatı neticesinde, teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan sekiz hedefin imha edildiği bildirildi.

OPERASYON BAŞARILI

Açıklamada, harekata katılan uçakların emniyetle üslerinde döndüğü belirtildi.