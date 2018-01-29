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Kuzey Irak'ta 8 hedef bombalandı

Irak kuzeyinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatında teröristlere ait sekiz hedef imha edildi.

AA | 29.01.2018 - 20:55..
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TSK tarafından Irak kuzeyinde terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam ediliyor.

TÜRK JETLERİ HEDEFLERİ YERLE BİR ETTİ

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Irak kuzeyinde Zap/Avaşin/Basyan/Hakurk bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla karakol/üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatı neticesinde, teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan sekiz hedefin imha edildiği bildirildi.

Kuzey Irak'ta 8 hedef bombalandı

OPERASYON BAŞARILI

Açıklamada, harekata katılan uçakların emniyetle üslerinde döndüğü belirtildi.

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