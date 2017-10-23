Kuzey Irak'ta Barzani'ye seçim engeli

Kuzey Irak'ta parlamento ve başkanlık seçimleri ertelendi. IKBY'de 1 Kasım tarihinde yapılması planlanan parlamento ve başkanlık seçimlerinin ertelendiği açıklanırken, yeni tarih henüz belirlenmedi.

ORTADA ADAY YOK

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde başkanlık seçimleri siyasi partilerin seçim kuruluna aday bildirmemesi nedeniyle ertelendiği açıklandı.

Seçim komisyonu Başkanı Hendrean Muhammed, Reuters'a telefonla yaptığı açıklamada aday bildirme tarihinin geçen hafta dolduğunu ve bugüne kadar uzatıldığını belirterek bölge parlamentosundan yeni seçim tarihi belirlemesini isteyeceğini ifade etti.





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