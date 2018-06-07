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Kuzey Irak'ta İHA'ya yakalanan iki teröristin sonu

Kuzey Irak'ta İHA’nın tespit ettiği saldırı hazırlığındaki 2 terörist görüntülendikten hemen sonra etkisiz hale getirildi.

İHA | 07.06.2018 - 10:00..
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Kuzey Irak'ta İHA'ya yakalanan iki teröristin sonu

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı’nda destan yazan Mehmetçik, Kandil’e yönelik düzenlediği operasyonu adım adım sürdürüyor.

EN BÜYÜK DESTEKÇİ İHA

Teröristlerin ana kampı olan Kandil’e doğru ilerleyen Mehmetçik’in en büyük destekçisi ise milli insansız hava araçları (İHA) oluyor.

JETLER HEDEFİ YERLE BİR ETTİ

Irak’ın kuzeyindeki Dalya bölgesinde iki terörist, füze sisteminin kurulduğu hakim tepede saldırı hazırlığındayken insansız hava aracıyla tespit edildi. Koordinatların Türk jetlerine iletilmesi üzerine harekete geçen pilotlar, hedefi yerle bir etti.

Kuzey Irak'ta İHA'ya yakalanan iki terörist ViDEO

Kuzey Irak'ta İHA'ya yakalanan iki teröristin sonu

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