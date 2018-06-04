Kuzey Irak'ta PKK operasyonuna halk desteği

Maliye Bakanı Naci Ağbal, enflasyonla mücadele için bütçede gerekli olan sıkılaşmayı yapacaklarını belirtti.

Terör örgütü PKK'yı köşeye sıkıştıran Mehmetçik, halktan da büyük bir destek görmeye başladı.

Zonguldak'ta bir meslek eğitim merkezinde eğitim alan Eda Altunkaya, sürekli kaybolan Alzheimer hastası babaannesi için 2 yıl pil ömrü olan takip cihazı geliştirdi.

Alzheimer babaannesi için 12 liraya takip cihazı yaptı

Kaya Çilingiroğlu'nun dostlarına, "Seda'yı çok seviyorum. Her an sürpriz yapabilirim" dediği öğrenildi.

Dün Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında batan sürat teknesinde 9 kişi yaşamını yitirmişti. Zeynep Osman ve İdris Raşit çifti o faciada 5 çocuklarını kaybetti.

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Hazal Kaya ile Ali Atay evleniyor

Hazal Kaya'nın beş yıldır birlikte olduğu oyuncu ve yönetmen sevgilisi Ali Atay ile evlilik aldığı öğrenildi.