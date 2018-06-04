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Kuzey Irak'ta PKK operasyonuna halk desteği

Terör örgütü PKK'yı köşeye sıkıştıran Mehmetçik, halktan da büyük bir destek görmeye başladı.

Haber Merkezi | 04.06.2018 - 08:05..
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Kuzey Irak'ta PKK operasyonuna halk desteği

Terörle mücadelede taarruz dönemine geçen Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine vurduğu darbelerin ardından yönünü Irak'ın kuzeyine çevirdi.

Bölgede yuvalanan terörirstleri tek tek etkisiz hale getirmeyi başaran Türk askeri, örgütün yönetim merkezi olarak gösterilen Kandil'e doğru ilerlemeye başladı.

11 ÜS KURULDU

Bölgede 11 tane üs kuran Mehmetçik'e bölge halkında da destek görüyor.

HALK TÜRK ASKERİNİN YANINDA

Terör örgütüne karşı operasyonu doğru bulan bölge halkı, Türk askerine iftar verdi.

PKK'nın bölgeden silinmesinin heyecanını yaşayan köylüler, Mehmetçik'in Suriye'nin kuzeyinde olduğu gibi barış ve huzur ortamını sağlamasını bekliyor.

Kuzey Irak'ta PKK operasyonuna halk desteği

PKK BUNU ENGELLEMEYE ÇALIŞIYORDU

Terör örgütü PKK, yıllar boyunca halkın Mehmetçik'e destek vermemesi için baskı ortamı kuruyordu. Örgütün yalan propagandaları çöktü, artık Türk askeri ile halk aynı sofrada.

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