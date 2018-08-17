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Kuzey Irak'ta sığınak ve mühimmat depoları vuruldu

TSK, yaptığı açıklamda Kuzey Irak'ın Metina ve Kandil bölgelerinde sığınak, barına, mühimmat depolarının vurulduğunu açıkladı.

DHA | 17.08.2018 - 18:39..
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Terör örgütü PKK'ya karşı sınır ötesinde yürütülen operasyon devam ediyor. Operasyon kapsamında örgütün lojistik merkezleri de yok ediliyor.

KUZEY IRAK'TA SİLAH MEVZİLERİ İMHA EDİLDİ

Genelkurmay Başkanlığı'nın Twitter adresinden yapılan açıklamada bugünkü operasyonlarla ilgili şu bilgiler paylaşıldı: "rak kuzeyi Metina ve Kandil bölgelerine 17 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir."

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