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Kuzey Irak'taki 6 teröristin vurulma anı

TSK, Kuzey Irak'ın Zap bölgesine düzenlenen hava harekatının görüntülerini paylaştı.

İHA | 01.09.2018 - 13:58..
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Kuzey Irak'taki 6 teröristin vurulma anı

TSK'dan yapılan açıklamada, Irak Kuzeyi Zap bölgesine 31 Ağustos 2018’de icra edilen hava harekâtında; başlangıç noktasından itibaren takip edilen ve yurt içindeki örgüt mensuplarına mühimmat / silah ve patlayıcı takviyesi yapmak üzere sınır bölgemize yaklaşan bölücü terör örgütüne ait bir mühimmat ikmal aracı imha edildiği kaydedildi.

6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Hava harekâtında ilk olarak araç civarında bulunan altı silahlı bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildiği, müteakiben mühimmat ikmal aracının tam isabetle vurulduğu kaydedildi.

Kuzey Irak'taki 6 teröristin vurulma anı

Söz konusu aracın çok miktarda mühimmat/silah ve patlayıcı yüklü olduğu vuruş sonrasında oluşan patlamaların şiddetinden de anlaşıldığı vurgulandı

Kuzey Irak'taki 6 teröristin vurulma anı VİDEO

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