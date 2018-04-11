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Kuzey Irak'taki operasyonda 1 asker şehit oldu

TSK'nın Kuzey Irak'ta PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda havanlı saldırı sonucunda bir askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz de yaralandı.

Haber Merkezi | 11.04.2018 - 16:46..
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Türk Ordusu, yurt içinde ve yurt dışında terör örgütleriyle mücadeleye devam ederken acı haberler de geliyor.

KUZEY IRAK'TA 1 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Kuzey Irak'ta PKK'ya yönelik operasyonla ilgili TSK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "11 Şubat 2018 tarihinde Irak kuzeyi Kani Rash bölgesinde bulunan unsurlarımıza, bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen havan saldırısı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır."

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