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Kuzey Irak'taki PKK hedeflerine hava harekatı düzenlendi

TSK'dan yapılan açıklamada "Kuzey Irak'taki Metine, Zap, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerinde PKK hedefleri imha edildi" denildi.

09.05.2017 - 10:00
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Kuzey Irak'taki PKK hedeflerine hava harekatı düzenlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; dün gece saatlerinde, Kuzey Irak'taki Metina, Zap, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerinde, sınır hattındaki karakol ve üs bölgelerimize saldırı hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen terör örgütü mensubu silahlı teröristlere yönelik operasyon düzenlendiği aktarıldı.

4 MAĞARA, 3 SIĞINAK VE 3 AYRI KAMP BÖLGESİ ATEŞ ALTINA ALINDI

Operasyonda, Türk hava kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiği ve terör örgütüne ait olduğu tespit edilen 4 mağara, 3 sığınak ve 3 ayrı kamp bölgesi ateş altına alınarak imha edildi.

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