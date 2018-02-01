Kuzey Irak'tan saldırdılar: 3 şehit

TSK'nın Afrin'den terör örgütlerini temizlemek ve sınır güvenliğini sağlamak için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda köşeye sıkışan terör örgütü PKK sınır ötesinden Türkiye'ye saldırıyor.
3 ŞEHİT 7 YARALI
Hakkkari' nin Şemdinli ilçesi Ortaklar mevkindeki üst bölgesine Kuzey Irak tarafından PKK 'lı teröristlerce havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu. 2 asker de yaralandı.
Öte yandan sabah saatlerinde Hakkari Çukurca Güven Dağı'na yapılan saldırıda da 1 askerimiz şehit olmuştu, 5 askerimiz yaralanmıştı.