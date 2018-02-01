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Kuzey Irak'tan saldırdılar: 3 şehit

Bölücü terör örgütü PKK'nın, Kuzey Irak'tan sabah saatlerinde Hakkari Çukurca'ya ve öğleden sonra Şemdinli'ye saldırması sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz de yaralandı.

DHA | 01.02.2018 - 16:45..
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Kuzey Irak'tan saldırdılar: 3 şehit

TSK'nın Afrin'den terör örgütlerini temizlemek ve sınır güvenliğini sağlamak için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda köşeye sıkışan terör örgütü PKK sınır ötesinden Türkiye'ye saldırıyor.

3 ŞEHİT 7 YARALI

Hakkkari' nin Şemdinli ilçesi Ortaklar mevkindeki üst bölgesine Kuzey Irak tarafından PKK 'lı teröristlerce havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu. 2 asker de yaralandı.

Öte yandan sabah saatlerinde Hakkari Çukurca Güven Dağı'na yapılan saldırıda da 1 askerimiz şehit olmuştu, 5 askerimiz yaralanmıştı.

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