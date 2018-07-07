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Kuzey Kore ABD ile arasını iyi tutmaya çalışıyor

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'a güvendiklerini açıkladı.

İHA | 07.07.2018 - 23:37..
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Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yapılan ve Pyeongchang tarafından ‘hayal kırıklığı’ olarak adlandırılan görüşmenin ardından ABD Başkanı Donald Trump’a güvendiklerini açıkladı.

Kuzey Kore ABD ile arasını iyi tutmaya çalışıyor


KİM JONG-UN TRUMP'A MEKTUP YAZDI

Bakanlık, gerçekleştirilen görüşmenin Kuzey Kore için büyük bir hayal kırıklığı olduğunu ifade edip ve ABD’nin tavrını soygunculuk olarak adlandırmasının ardından, Pompeo ile yapılan görüşmenin aksine ABD Başkanı Donald Trump’dan güvendiklerini bildirdi.

Açıklamada, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un’un, Mike Pompeo aracılığı ile ABD Başkanı Donald Trump’a verilmek üzere bir mektup yazdığı ifade edildi.

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