Kuzey Kore, ABD ile görüşmeyi kabul etti

CNN International’da yer alan habere göre Güney Kore Ulusal Güvenlik Şefi Chung Eui-yong Kuzey Kore lideri ile gerçekleştirdiği görüşmeler sonrasında yaptığı açıklamada, Pyongyang’ın "ucu açık bir diyalogda ABD ile nükleer silahsızlanma ve ilişkilerde normalleşme" konusunda görüşmeye niyetli olduğunu belirttiğini söyledi.

TRUMP, GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump yönetimindeki hükümet Kuzey Kore ile nükleer silahsızlanma konusunda müzakere etmek istediğini belirtmişti. Trump geçen Cumartesi yaptığı bir konuşmada "Kuzey Kore birkaç gün önce aradı ve 'Görüşmek istiyoruz' dedi. Ben de 'Biz de istiyoruz ama nükleer silahlarınızı bırakmalısınız. Bırakmalısınız' dedim. Bakalım, ne olacağını göreceğiz." demişti.