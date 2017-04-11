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Kuzey Kore ABD'ye meydan okudu: Savaşa hazırız

Kore sularına gönderdiği hücum filosuyla tansiyonu yükselten ABD’ye "İstedikleri her türden savaşa yanıt vermeye hazırız" yanıtı geldi.

11.04.2017 - 14:03
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Kuzey Kore ABD'ye meydan okudu: Savaşa hazırız

ABD’nin Carl Vinson Uçak Gemisi Görev Grubu’nu Kore sularına konuşlandırmasının ardından Kuzey Kore’den ilk açıklama geldi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Carl Vinson’ın bölgeye gönderilmesinin ‘ABD’nin Kuzey Kore’yi istila için attığı pervasız adımların ciddi bir noktaya ulaştığını gösterdiği’ belirtildi.

Kuzey Kore ABD'ye meydan okudu: Savaşa hazırız

"FECİ SONUÇLARIN SORUMLUSU ABD"

Sputnik'in haberine göre;  “ABD’nin ölçüsüz eylemleri nedeniyle oluşabilecek feci sonuçlardan ABD’yi sorumlu tutacağız. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, ABD’nin arzu ettiği her türden savaşa yanıt vermeye hazırdır.” denilen açıklamada, ‘provokatörlere karşı kendilerini savunmak için en güçlü karşı adımı atacakları’ da kaydedildi.

KUZEY KORE RADYOSUNDAN ŞİFRELİ MESAJLAR

Bu arada Kuzey Kore, yurtdışındaki casuslarına Pyongyang radyosu üzerinden şifreli mesajlar göndermeyi sürdürdü.

Kuzey Kore ABD'ye meydan okudu: Savaşa hazırız

Güney Kore haber ajansı Yonhap’ın aktardığına göre, yerel saatle 12.15’te başlayan yayınında üç ve iki basamaklı sayı dizlilerinden oluşan 70 çift rakam anons edildi.

“Şimdi uzaktan eğitim üniversitesi 21. birim keşif kolu üyeleri için makine mühendisliği ödevlerini açıklıyoruz.” ifadesiyle başlayan yayında spiker bir dizi sayıyı, “Sayı 69, 602. sayfada; Sayı 79, 133. sayfada; Sayı 18, 216. sayfada…” diye ilerleyen bir kalıp içinde okudu. Aynı sayılar baştan sona iki kez tekrar edildi.

ŞİFRELİ TALİMATLAR 2000 YILINDA DURMUŞTU

Pyongyang yönetimi, Soğuk Savaş yıllarındaki casusluk faaliyetlerini hatırlatan bu tür yayınlarını 2000 yılında durdurmuştu. Şifreli talimatlar olduğu tahmin edilen yayınlar, Güney-Kuzey ilişkilerinin yeniden gerilmesiyle 24 Haziran 2016’da yeniden başlatılmıştı.

Bugünkü yayın o tarihten bu yana yapılan 31. şifreli duyuru girişimi oldu.

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