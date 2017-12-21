Kuzey Kore askeri Güney Kore'ye kaçtı

Güney Kore'ye sığınan yılın 4. Kuzey Kore askeri sorgulanmak üzere gözaltına alındı. Yürüyerek sınırı geçen asker, kontrol noktasında bulundu.

Kuzey Kore ordusu muhafızları kaçan askeri yakalamak üzere sınıra yaklaşması Güney Kore'nin uyarı ateşi açmasına neden oldu.

HER YIL YÜZLERCE KİŞİ KAÇIYOR

Kuzey Kore ve Güney Kore'nin askerden arındırılmış sınır bölgesi, tel örgüler, elektrikli teller, döşeli mayın ve kameralarla dünyanın en sıkı korunan sınır yeri. Her yıl neredeyse bin kişi Kuzey'den Güney'e kaçıyor. Ancak pek azı arındırılmış bölgeyi tercih ediyor.

Güney Kore hükümetine göre 1953 yılından beri 30 binin üzerinde Kuzey Koreli Güney Kore'ye kaçtı.