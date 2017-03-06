Kuzey Kore dört roket birden fırlattı 

Güney Kore Genel Kurmay Başkanlığı, Kuzey Kore’nin Dongchang-ri bölgesinden yerel saatle 07.36’da (TSİ 01.36) 4 adet balistik roket fırlatıldığını açıkladı. Açıklamada, Japon Denizi’ne doğru yaklaşık 1000 kilometre seyir mesafesi kat eden roketlerin türünün değerlendirilmekte olduğu belirtildi.

Tokyo merkezli haber ajansı Kyodo, roketlerden üçünün münhasır ekonomik bölge içine düştüğünü bildirdi. Münhasır ekonomik bölgeler, genel olarak bir ülkenin kıyı başlangıcından itibaren denize doğru 200 mil uzanıyor. Japon Denizi’ndeki münhasır ekonomik bölgesinde, Tokyo yönetimi 230 mil uyguluyor.

ABD: SON DERECE TEKLİKELİ EYLEMLER

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Kuzey Kore’nin “yeni bir tür tehdit” teşkil ettiğini söyledi. Parlamento üyelerine hitap eden Abe, “Fırlatmalar, Güvenlik Konseyi kararlarının aleni ihlalidir; son derece tehlikeli eylemlerdir“ dedi.



Güney Kore’de milli güvenlik kurulunu acilen toplayan Devlet Başkan Vekili Hwang Kyo-ahn ise, toplantının başlangıcında yaptığı açıklamada, THAAD füze savunma sisteminin konuşlandırma sürecinin bir an önce tamamlanması için hızla hareket edeceklerini ifade etti. ABD ait THAAD sistemi (Yüksek İrtifa Son Aşama Alan Savunması), güçlü radarları nedeniyle Pekin’den şiddetli muhalefet görüyor.

Uzmanlar, Kuzey Kore’nin uydu fırlatmaları için kullandığı Seohae Üssü’nün Dongchang-ri bölgesinde yer aldığına işaret ederek, roketlerin harp başlığı taşıyabilen kıtalararası balistik füze kategorisinde yer alabileceğine dikkat çekiyor.

GÜNEYDE ORTAK TATBİKAT

ABD ve Güney Kore silahlı kuvvetleri, geçtiğimiz hafta ay sonuna kadar sürecek olan geniş çaplı ortak tatbikata başlamıştı. Kuzey Kore, yılda bir yapılan düzenli tatbikatlara her yıl tepki gösteriyor. Pyongyang yönetimi, tatbikatları kendisine karşı topyekun savaş provası olarak algılıyor.

Kuzey Kore, Trump’ın Beyaz Saray’a oturmasının ardından ilk roket denemesini 12 Şubat’ta gerçekleştirmişti. ABD’yi ziyaret eden Başbakan Abe’nin Florida’da Başkan Trump ile birlikte bulunduğu sırada Japon Denizi’ne doğru ateşlenen roketin orta ve uzun menzilli Pukguksong-2 olduğu anlaşılmıştı.

Pyongyang yönetimi, Abe ve Trump’ın ortak basın toplantısıyla ortaya koyduğu tepkinin ardından, yeni stratejik silahlar denemeyi sürdüreceğini ilan etmişti.

KUZEY'DEN SİNYAL, GEÇEN HAFTA GELDİ

Kuzey Kore İşçi Partisi’nin yayın organı Rodong Sinmun tarafından geçen hafta yayımlanan değerlendirmede, “Birleşik Devletler ile kukla rejim, işgal provasını sürdürdüğü müddetçe yalnızca Pukguksong-2 değil, yeni stratejik silahlar da ihtişamla gökyüzüne havalanacaktır” denmesi dikkat çekmişti.

Geçtiğimiz yıl iki nükleer deneme gerçekleştiren Kuzey Kore’nin kıtalararası balistik roket denemesinden endişe ediliyor. Pongyang’ın bu türden bir testi başarıyla icra ettiği takdirde, teorik olarak ABD kıyılarını vurma kapasitesine erişeceği varsayılıyor.

Trump yönetimine yakın kaynaklar, Kuzey Kore stratejisinin gözden geçirilmekte olduğuna dikkat çekiyor.

"GÜÇ KULLANIMI VE REJİM DEĞİŞİKLİĞİ"

Son olarak geçen hafta Wall Street Journal gazetesi, strateji revizyon sürecinde güç kullanımı ve rejim değişikliği seçeneklerinin değerlendirildiğini öne sürdü.

ABD Savunma Bakanı James Mattis’in geçen ay Seul ve Tokyo’ya yaptığı resmi ziyaretlerin ana gündeminde Kuzey Kore meselesi yer almıştı. Ziyaretler, Mattis’in ilk yurtdışı seyahatiydi.

Halihazırda, Güney Kore’de 28 bin, Japonya’da ise 50 bin dolayında Amerikan askeri görev yapıyor.