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Kuzey Kore füze denemelerini sürdürüyor

Kuzey Kore’nin yeniden füze denemesi yapması Asya ülkeleri ve ABD'de paniğe neden oldu.

15.05.2017 - 12:33
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Kuzey Kore füze denemelerini sürdürüyor

Kuzey Kore füze denemelerini sürdürüyor

Kuzey Kore pazar günü yeni bir füze denemesi yaptı. Pyongyang, denemesi yapılan füzenin, nükleer başlık taşıma kapasitesi olan yeni tür bir balistik füze olduğunu iddia etti.

Füze 2000 kilometre yüksekliğe ulaştı ve yaklaşık 700 kilometre mesafe kat etti. Daha sonra füze, Japonya'nın batısında denize düştü. Güney Kore, Pyongyang'ın iddialarını henüz teyit edemediklerini açıkladı.

Kuzey Kore füze denemelerini sürdürüyor

Kuzey Kore füze denemelerini sürdürüyor VİDEO

Kuzey Kore füze denemelerini sürdürüyor

TÜRKİYE BORA FÜZESİNİ TEST ETTİ

Öte yandan Türkiye'nin ilk uzun menzilli füzesi Bora, geçtiğimiz cuma günü Sinop'tan Karadeniz'e doğru fırlatılarak başarıyla test edildi. Bora füzesinin menzili şimdilik 280 kilometre...

OKUR AYDINLATIYOR

Kuzey Kore füze denemelerini sürdürüyor

Bora füzesinin fırlatıldığı anlar VİDEO

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