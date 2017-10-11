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Kuzey Kore gizli askeri belgeleri çaldı

Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının, Güney Kore ve ABD'nin savaş planlarının yer aldığı gizli askeri belgeleri çaldığı iddia edildi.

11.10.2017 - 03:38
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asd

Yonhap ajansının Güney Koreli Milletvekili Rhee Cheol-hee'nin açıklamasına dayandırdığı haberinde, Savunma Bakanlığından alınan bilgiye göre Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının Güney Kore'nin gizli askeri belgelerini bir yıl önce çaldığı ileri sürüldü.

235 GB'LIK BELGE ELE GEÇİRDİLER

Rhee, aralarında Güney Kore ve ABD tarafından hazırlanmış olası savaş planlarının da bulunduğu 235 gigabaytlık askeri belgenin Kuzey Koreli bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildiğini belirtti.

KUZEY KORE REDDETTİ

Pyongyang yönetimi ise siber saldırıyla ilgili iddiaları reddetti. Kuzey Koreli özel eğitimli bilgisayar korsanlarının birçok ülkede faaliyetlerini sürdürdüğü öne sürülüyor.

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