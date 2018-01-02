Kuzey Kore ile Güney Kore arasında barış rüzgarları

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un olimpiyat oyunları kounsunda yaptığı açıklamaya Güney Kore'den olumlu yanıt geldi. Birkaç ay öncesine kadar savaş rüzgarlarıın hakim olduğu coğrafyada şimdilik barış ortamı hakim

BİR ARAYA GELİNECEK

Güney Kore Birleşme Bakanı Cho Myoung-gyon, iki ülke temsilcilerinin 9 Ocak'ta Güney ve Kuzey Kore sınırındaki askerden arındırılmış bölgede yer alan Panmunjom köyünde Olimpiyat iş birliğini ve ilişkilerin nasıl geliştirileceğini görüşmek üzere bir araya gelmesini önerdi.

Cho, görüşmenin gerçekleşmesi halinde Güney Kore'nin, Olimpiyat iş birliğine odaklanmanın yanı sıra Kuzey ve Güney arasındaki gergin ilişkilerin iyileştirilmesi konularını da gündeme getirmeye çalışacağını açıkladı.

HIZLI OLUNMASI ÇAĞRISI

Diğer yandan Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore'nin PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunlarına katılması için hızla önlem alınması çağrısında bulundu.

Devlet Başkanlığı Sarayı Cheong Wa Dae'de düzenlenen kabine toplantısında konuşan Moon, "Birleşme Bakanlığı ile Kültür ve Spor Bakanlığı'nın, Güney-Kuzey diyaloğunu bir an önce iyileştirmek ve Kuzey Kore heyetinin PyeongChang Olimpiyatları'na katılımını sağlamak için hızlı bir çözüm yolu bulmasını ümit ediyorum" dedi.