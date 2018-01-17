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Kuzey Kore ile Güney Kore aynı bayrak altında yürüyecek

Kuzey ve Güney Kore, Kış Olimpiyatları açılış töreninde tek bayrak altında yürüme kararı aldı.

Haber Merkezi | 17.01.2018 - 16:05..
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Güney Kore ve Kuzey Kore, şubatta Güney Kore'de yapılacak Pyeong Chang Kış Olimpiyatları'nın açılış töreninde tek bayrak altında yürüme konusunda anlaştı.

MÜZAKERELER SÜRÜYOR

Kuzey ve Güney Kore'den yetkililer 9-25 Şubat Pyeong Chang Kış Olimpiyatları'na Pyongyang'ın katılımı konusundaki ayrıntıları belirlemek için çalışma grubu toplantılarını sürdürüyor.

İki taraftan delegeler bugün sabah görüştükten sonra yeniden bir araya geldi.

Kuzey Kore ile Güney Kore aynı bayrak altında yürüyecek

İLK KEZ OLİMPİYATLARDA ORTAK TAKIM KURULMASI KARARI ALINDI

Güney Kore resmi haber ajansı Yonhap, görüşmede iki Kore'nin Olimpiyatlar'daki açılış seremonisinde birleşik Kore bayrağı altında birlikte yürüme konusunda  mutabık kaldıklarını duyurdu.

Ayrıca tarafların Olimpiyatlar'da yarışacak ortak kadın buz hokeyi takımı kurulmasında da anlaştığı açıklandı.

Kuzey Kore ile Güney Kore aynı bayrak altında yürüyecek

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