Kuzey Kore ile Güney Kore aynı bayrak altında yürüyecek

Battal İlgezdi'nin yolsuzluk ve rüşvet suçlarının ortaya çıkmasının ardından şimdi de Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün yolsuzlukları ortaya dökülüyor.

Hayri İnönü'nün akrabası itirafçı oldu, yolsuzluğu anlattı

2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'i ziyaret etti. Demirören bıyık bıraktığı yeni tarzıyla dikkat çekti.

Malatya’da iki grup arasında yaşanan silahlı kavga sonucu yaralılar hastaneye kaldırılırken 4 kişi gözaltına alındı.

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İlber Ortaylı’nın 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk' kitabının tanıtımı yapıldı

Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü kişisel özellikleri, bilinmeyenleri ve tüm izleriyle kaleme aldığı ilk biyografi kitabı olan 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tanıtımı yapıldı.