Kuzey Kore ile Güney Kore hattındaki sınır açıldı

Kuzey Kore lideri Kim Jong'un yeni yıl mesajında değindiği Güney Kore meselesi karşılığını buldu. Olimpiyatlar konusunda görüşme yapılacağını açıklayan Kim'in adımına olumlu cevap verilmişti. Gelinen son noktada Şubat 2016’dan beri kapalı olan ateşkes hattındaki iletişim hattının yeniden açıldığı belirtildi.

İLK BAŞARILI TEMAS GERÇEKLEŞTİ

Bugün sabah saatlerinde hattın 09:30'da açılacağı ve görüşmelerin sağlanabileceği belirtilmişti.

Güney Kore tarafından gelen açıklamaya göre ilk başarılı görüşmenin TSİ 10:00'da gerçekleştiği, da söz konusu iletişim hattı üzerinden "ilk temasların başladığını" açıkladı.

KİLİTLİ KAPILAR AÇILDI

Şubat 2016 tarihinden bu yana kilitli olan ateşkes hattına giden kapılar karşılıklı olarak açıldı. İki ülke arasındaki normalleşme süreci resmen başladı.

Güney Kore, 2016’da, Kuzey Kore'nin uzun menzilli füze denemesinin ardından Pyongyang'ın sınır şehri Kaesong'daki ortak sanayi bölgesindeki çalışmaları sonlandırmıştı. Kuzey Kore, Güney'in bu kararını 'savaş ilanı' olarak gördüğünü duyurmuş ve Kuzey ile Güney arasındaki iletişim hattını kesmişti.

GÖZLER SİLAHSIZ ALANDA

Silahsız alanda yaşanan bu gelişmeler, mevcut şartlar altındaki coğrafyada heyecanla karşılandı. Öğle saatlerine kadar hareketlilik gözlenen silahsızlandırılmış alan, çevredeki kullanıma açık dürbünler vasıtasıyla halk tarafından da merakla takip edildi.

LÜKS GEMİ GÖNDERİLECEK

Bu arada Güney Kore, 'Kuzey'deki kardeşini' Olimpiyat Oyunları'nda ağırlamak için kırmızı halıdan fazlasını sunmaya hazırlanıyor. Yine Yonhap'ın haberine göre Olimpiyat Oyunları'nın düzenleneceği Pyeongchang'ın yer aldığı Gangwon bölgesinin yetkilileri, Kuzey Koreli atletleri taşıyacak bir lüks yolcu gemisi göndermeyi teklif etti.