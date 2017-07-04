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Kuzey Kore, Japon sularına doğru balistik füze fırlattı

Güney Kore ve Japonya, Pyongyang'ın ülkenin batısında yeni bir balistik füze denemesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

04.07.2017 - 05:59
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Kuzey Kore, Japon sularına doğru balistik füze fırlattı

Güney Kore, füzenin TSİ 02.40'ta fırlatıldığını belirtti.Japonya ise Japon Denizi'ndeki, ekonomik amaçlı kullanılmayan sularına düştüğünü bildirdi.

40 DAKİKADA 930 KM  YOL ALDI

Kuzey Kore, uluslararası yaptırımlara rağmen nükleer ve balistik faaliyetlerini artırmış durumda. Seul ve Tokyo'nun açıklamalarına göre bu son füze, yaklaşık 40 dakika boyunca, 930 kilometre yol aldı.

Kuzey Kore, Japon sularına doğru balistik füze fırlattı

GÜNEY KORE'DE ACİL TOPLANTI

Japonya 'provokatif' olarak değerlendirdiği denemeyi kınarken Güney Kore'nin yeni devlet başkanı Moon Jae-in ise ülkedeki güvenlik konseyi acil toplantıya çağırdı.

Kuzey Kore, Japon sularına doğru balistik füze fırlattı

Kuzey Kore'nin hâlihazırda üretebildiği füzeler, ABD'nin askeri gücünün de bulunduğu Güney Kore ve Japonya'ya ulaşma kapasitesine sahip. Ancak Kuzey Kore'nin, ABD'ye ulaşabilen füze geliştirmede ne aşamada olduğu bilinmiyor.

Kuzey Kore, Japon sularına doğru balistik füze fırlattı

Kuzey Kore, Japon sularına doğru balistik füze fırlattı

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