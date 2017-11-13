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Kuzey Kore, kaçmaya çalışan askerini vurdu

Kuzey Koreli bir asker yaralı halde Güney Kore'ye sığındı. Askerin kendi silah arkadaşları tarafından vurulduğu açıklandı.

13.11.2017 - 15:40
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Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, Kuzey Kore ordusunun, Güney Kore'ye sığınan bir askerini silahla yaraladığı belirtildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Söz konusu askere iki ülke sınırındaki Silahsızlandırılmış Bölge'yi (DMZ) geçtiği sırada ateş açıldığı ifade edilen açıklamada, saldırıda yaralanan askerin, Güney Kore sınırına ulaştıktan sonra tedavi altına alındığı kaydedildi.

Kuzey Kore, kaçmaya çalışan askerini vurdu

ALARM SEVİYESİ YÜKSELTİLDİ

Açıklamada, Güney Kore ordusunun olay üzerine alarm seviyesini yükselttiği ve Kuzey Kore tarafından gelecek muhtemel tahrik edici eylemlere karşı hazırlık durumunu arttırdığı aktarıldı.

​Kuzey Kore ordusundan haziran ayında da iki asker kaçarak Güney Kore'ye sığınmıştı.

İki ülke sınırı arasında yaklaşık iki kilometreyi bulan tampon bölge, Kore Savaşı'ndan (1950-1953) sonra Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 1953'te belirlenmişti. Söz konusu bölge, Güney Kore'nin başkenti Seul'ün yaklaşık 55 kilometre kuzeyinde bulunuyor.

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