Kuzey Kore kendi iPad'ini üretti

1,2 GHZ İŞLEMCİSİ VE 1 GB RAM'İ OLACAK

Myohyang isimli şirket tarafından üretilen tabletin 1.2 Ghz işlemci, 1GB RAM ve 8GB sabit depolama alanı taşıması bekleniyor. Tablet HDMI bağlantısına ve klavyeye de sahip olacak.

KUZEY KORE VERSİYONU

Tanıtımda tabletin 3. ulusal teknoloji festivalinde ve 2016'da gerçekleştirilen fikri mülkiyet fuarlarında büyük takdir topladığı belirtiliyor. Tablette WebMD isimli sağlık sitesinin Kuzey Kore versiyonu olarak nitelenebilecek bir yazılım yüklü olarak sunuluyor.

Üretici Myohyang IT Company, yazılımın 1200 hastalığı teşhise yardımcı olduğunu öne sürüyor. Aralarında sözlüğün de bulunduğu başka uygulamalar da tablette ön yüklü olarak bulunuyor.

PİYASAYA SÜRÜLEN İLK TABLET DEĞİL, ANCAK APPLE İLE YARIŞACAK

'Ryonghung Ipad' Kuzey Kore'nin piyasaya sürdüğü ilk tablet değil. Ancak bu tabletle birlikte ülke ilk kez iPad'in yapımcısı olan ABD'li şirket Apple ile boy ölçüşecek.