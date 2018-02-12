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Kuzey Kore konusunda yeni diplomasi açılımı

ABD Başkan Yardımcısı Pence'den Kuzey KOre ile ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin olabileceğini açıkladı.

AA | 12.02.2018 - 10:47..
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ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Washington ile Pyongyang yönetimleri arasında ön koşulsuz doğrudan görüşmelerle sonuçlanabilecek yeni diplomatik açılım konusunda gerçek bir ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Kuzey Kore konusunda yeni diplomasi açılımı

Washington Post'un haberine göre, Kış Olimpiyat Oyunları için Güney Kore'yi ziyaret eden Pence, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore konusunda iki önemli görüşme yaptı.

Kuzey Kore konusunda yeni diplomasi açılımı

KUZEY İLE DAHA FAZLA TEMAS

Pence, dönüş yolunda Air Force Two uçağında gazetenin muhabirine verdiği özel demeçte, bu iki görüşmede Kuzey ile daha fazla temas konusunda Güney Kore ile fikir birliğine vardıklarını söyledi.

Kuzey Kore konusunda yeni diplomasi açılımı

SERT YAPTIRIMLAR SONA ERMEYECEK

Mike Pence, yeni diplomatik açılımın, nükleer silahlardan arınmaya yönelik açık adımlar atana kadar Kim Jong-un rejimine uygulanan sert yaptırımlarının sona ermesi anlamına gelmeyeceğini, ancak bu bedeller ödetilirken aynı zamanda masaya oturulmasını öngördüğünü kaydetti.

Kuzey Kore konusunda yeni diplomasi açılımı

PyeongChang Kış Olimpiyatları'nın açılış töreninde Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in arka arkaya oturması dikkati çekmişti. Kim Yo-jong, törende Moon Jae-in ile de el sıkışmıştı.

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