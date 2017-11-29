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Kuzey Kore krizi Kanada'da ele alınacak

Kanada Dışişleri Bakanı Freeland, ülkesinde düzenlenecek dışişleri bakanları toplantısında Kuzey Kore krizinin ele alınacağını açıkladı.

AA | 29.11.2017 - 08:21..
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KANADA

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, yaptığı yazılı açıklamada, Kuzey Kore'nin son balistik füze denemesini şiddetle kınadıklarını duyurdu.

KÜRESEL GÜVENLİĞİ TEHDİT

Kuzey Kore'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını doğrudan ihlal ettiğini vurgulayan Freeland, şunları kaydetti: "Bu son deneme, bölgesel ve küresel güvenliği tehdit eden pervasız ve tehlikeli bir davranıştır. Kanada, Japonya, Güney Kore ve bölgedeki diğer ortaklara olan desteğini bir kez daha yinelemektedir. Kuzey Kore'yi nükleer ve balistik füze programlarını terk etmeye zorlayan yaptırımlar dahil olmak üzere Kuzey Kore'nin tehditleriyle ilgili bölgesel ve uluslararası çabalara desteğimiz tamdır."

Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze programlarının dünyaya doğrudan bir tehdit oluşturduğunu belirten Freeland, bu tehdidin tolere edilemez olduğuna dikkati çekti.

"KANADA ÇÖZÜME İNANIYOR"

Chrystia Freeland, şunları kaydetti: "Kanada, Kuzey Kore krizine diplomatik bir çözümün gerekli ve mümkün olduğuna inanıyor. Kuzey Kore provokasyonlarının devam ettiği bir zemine karşı, Asya temaslarım sırasında ABD, Çin, Güney Kore ve Japonyalı mevkidaşlarımla bu konuyu defalarca konuştum. Yakında bu acil uluslararası güvenlik tehdidine yönelik olarak ABD'nin de katılımıyla Kanada'da bir dışişleri bakanları toplantısı düzenleyeceğiz. Bu toplantının tarihi ve yeri vakti geldiğinde açıklanacak."

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