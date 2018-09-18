Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la bu yılki 3. zirvesi için başkent Pyongyang'da. Bu ziyaretle birlikte 11 yıl sonra ilk kez bir Güney Kore lideri, Kuzey Kore'ye gitmiş oldu.

11 YIL SONRA İLK

Seul Hava Üssü'nden havalanıp Sarı Deniz üzerinden direkt uçuş rotasını kullanıp 80 dakikalık bir uçuşla Pyongyang'a varan Moon ve First Lady Kim Jong-Sook'u, uçağın indiği Sunan Uluslararası Havalimanı'nda Kim, kız kardeşi Kim Yo-jong ve eşi Ri Sol-ju bizzat karşıladı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Güney'i ziyaret etti VİDEO

Havalimanında ellerinde Kuzey Kore ve Birleşik Kore bayrakları tutan yüzlerce kişinin de hazır beklediği görüldü.

SAMİMİ BULUŞMA

Moon'a 21 Eylül'e kadar sürecek ve nükleer silahlardan arınmanın ana gündem maddesini oluşturduğu resmi ziyaretinde Samsung, LG ve Hyundai Motor gibi teknoloji devlerinin üst düzey isimleri eşlik ediyor.





Heyetin 'K-Pop ayağını' oluşturan Güney Koreli sanatçılar Ailee ve Zico'nun da zirve kapsamındaki bir organizasyonda sahneye çıkması bekleniyor.