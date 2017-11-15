taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.973
USD
3,8883
EURO
4,5931
ALTIN
160,32
PETR
61,5700

Kuzey Kore lideri Kim Jong traktör fabrikasını gezdi

Nükleer krizin bir numaralı mimarı olan Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, ülkesindeki traktör fabrikasını gezdi.

15.11.2017 - 11:20
  1. Haberler
  2. Dünya

Kuzey Kore'nin nükleer tehdit algısı yavaş yavaş yıkılıyor. Son dönemlerde nükleer tehditler ve füze üretim fabrikalarında verdiği gözdağı niteliğindeki pozlar ile gündeme gelen Kuzey Kore lideri Kim Jong, traktör fabrikasını gezdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong traktör fabrikasını gezdi

TRAKTÖR FABRİKASINI DENETLEDİ

Ülkesinde üretim yapan yerli bir traktör fabrikasını denetleyen Kim Jong, tesiste incelemelerde bulundu. Tüm çalışanlar ile tek tek ilgilenen Kuzey Kore lideri, daha sonra tesislerde üretilen traktör ve parçaları inceledi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong traktör fabrikasını gezdi

İLGİNÇ DETAY

Yaz döneminde sadece füze testi ve silah fabrikası ziyaretlerinin fotoğrafları yayınlanan Kim Jong'un, son 2 ay içinde çiftlik ve fabrikalara ziyaretleri sırasında çekilmiş görüntüleri arasındaki farklar ilgi çekiyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong traktör fabrikasını gezdi

Güney Kore Birleşme Bakanlığı tarafından yayınlanan bu görüntülerde, Kim'in daha çok ekonomik kaynaklara yönelerek, ülkenin odak noktasının "nükleer güç olmaktan ekonomik güç olmaya" dönmesi olarak yorumlandı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong traktör fabrikasını gezdi

İlginizi Çekebilir
Rusya'da uçak kazası meydana geldi
Habarovsk Krayı’nda yaşanan uçak kazasında 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin ise kurtulduğu bildirildi.
Rusya'dan Theresa May'e cevap
Theresa May'in Rusya ile ilgili sert sözlerine cevap gecikmedi.
Dünyanın ilk titanyum arabası
Dubai'de devam eden otomobil fuarında titanyumdan yapılmış süper araç görücüye çıktı.
Çin: Venezuela ile iş birliğimiz sürecek
Çin Hükümeti, Venezuela'nın olağanüstü borçlanmasına karşın iş birliğinin sürdüğünü açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'li komutan Dillon'a Türkiye-YPG sorusu

ABD'li komutan Dillon'a Türkiye-YPG sorusu

83
PYD DEAŞ'lıları Rakka'dan tahliye etti

PYD DEAŞ'lıları Rakka'dan tahliye etti

94
Terör örgütü PKK'nın sözde yönetimine ağır darbe

Terör örgütü PKK'nın sözde yönetimine ağır darbe

321
Seçmen dağılımına göre Atatürkçülük

Seçmen dağılımına göre Atatürkçülük

136
Amberin Zaman vatanseverliğine laf söyletmiyor

Amberin Zaman vatanseverliğine laf söyletmiyor

161
Avrupa'nın gözü Türkiye-Rusya ilişkilerinde

Avrupa'nın gözü Türkiye-Rusya ilişkilerinde

103
47 üniversite öğrencisi ölümden döndü

47 üniversite öğrencisi ölümden döndü

48
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM