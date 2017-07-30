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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un: ABD de füze menzilimizde

Kuzey Kore, son kıtalararası füze denemesinin başarılı olduğunu duyurdu ve denemeyi ABD'ye "sert bir uyarı" diye tanımladı.

30.07.2017 - 04:43
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un: ABD de füze menzilimizde

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da denemenin ABD'nin menzilleri içinde olduğunu kanıtladığını söyledi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un: ABD de füze menzilimizde

"ABD DE MENZİLİMİZDE"

Kuzey Kore, fırlattıkları füzenin 47 dakika havada kaldığını ve 3,724 kilometrelik irtifaya çıktığını belirtti.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı "Liderimiz gururla ABD anakarasının vuruş menzilimiz içinde olduğunu doğruladığını söyledi" şeklinde haber geçti.

Haberde ayrıca füzenin 3 Temmuz'da denenenle aynı olan Hwasong-14 modeli olduğu belirtildi.

(Kuzey Kore'nin fırlattığı balistik füze, Japon sularına düşerken)

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un: ABD de füze menzilimizde

TRUMP: PERVASIZ VE TEHLİKELİ

ABD Başkanı Donald Trump ise denemeyi "Kuzey Kore rejiminin en son pervasız ve tehlikeli hareketi" diye tanımladı.

ÇİN'DEN KINAMA

Çin de denemeyi kınarken, "ilgili tüm taraflara itidal ve gerilimin arttırılmasından kaçınılması" çağrısı yaptı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un: ABD de füze menzilimizde

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