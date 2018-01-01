taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.333
USD
3,7945
EURO
4,5529
ALTIN
158,75
PETR
66,6000

Kuzey Kore lideri Kim'den nükleer tehdit

Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, ABD’nin Kuzey Kore’yi tehdit etmesi halinde masasının üzerinde bir “nükleer düğme” bulunduğunu söyledi.

İHA | 01.01.2018 - 15:15..
  1. Haberler
  2. Dünya

Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, devlet televizyonundan yaptığı yeni yıl konuşmasında ABD’ye yönelik tehditlerde bulunurken Güney Kore ile diyolağa açık olduğunu söyledi.

Kuzey Kore lideri Kim'den nükleer tehdit

ABD'YE TEHDİT

Kuzey Kore'nin nükleer gücünün artık 'bir tehdit değil gerçeklik' olduğunu söyleyen ve konuşmasında Batı stili bir gri takım elbise giyen Kim "ABD nükleer silahlar için düğmenin masamda olduğunu bilmeli. ABD ana karasının tümü nükleer saldırı menzilimizde. ABD bana ve ülkemize karşı asla bir saldırı başlatamaz" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore lideri, "Nükleer silah başlıklarını ve balistik füzeleri kitlesel şekilde üretmemiz ve bunların mevzilenmesini hızlandırmamız gerek" diye konuştu.

GÜNEY KORE'YE ZEYTİN DALI

Kim, "Kore Yarımadasında huzurlu bir ortam oluşturmak için askeri gerginliği azaltmalıyız. Hem Kuzey hem de Güney bunun için çabalarını göstermeli" dedi.

Güney Kore’nin Pyeongchang bölgesinde düzenlenecek 2018 Kış Olimpiyatlarına bir heyet göndermeyi düşüneceğini de söyleyen Kim, "Kuzey Kore’nin Kış Olimpiyatlarına katılımı, halkın birliğini göstermek için iyi bir fırsat olacak ve oyunların başarılı olmasını diliyoruz. Kore taraflarından yetkilileri olasılığı görüşmek üzere acilen toplantı yapabilir" diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
Belçika ve Hollanda arasında toprak değişimi
Belçika ve Hollanda yetki sıkıntılarına neden olan topraklarla ilgili takas anlaşması imzaladı.
Brezilya'nın en masum hırsızlığı
Brezilya'da bir sokak köpeği, elinde poşetlerle yiyecek taşıyan adamın paketlerini çalarak kaçtı.
Batı Şeria'nın işgal kararı kınandı
Filistin hükümeti, işgal altındaki Filistin toprağı olan Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail'e ilhak edilmesini öngören yasa tasarısının onaylanmasını kınadı.
İsrail'den Filistinli milletvekiline gözaltı
İsrail askerleri, Ramallah'taki evine baskın düzenledikleri Filistinli milletvekili Abdulcevad'ı gözaltına aldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Pelin Batu evleniyor

Pelin Batu evleniyor

54
Ruhani'den protestolar hakkında ilk açıklama

Ruhani'den protestolar hakkında ilk açıklama

116
200 liraya anlaştığı eskortla karakolluk oldu

200 liraya anlaştığı eskortla karakolluk oldu

63
İranlılar yeni yıl kutlamasında da Van'dan vazgeçmedi

İranlılar yeni yıl kutlamasında da Van'dan vazgeçmedi

71
Beşiktaş Cenk'in yerine İslam Slimani'yi alacak

Beşiktaş Cenk'in yerine İslam Slimani'yi alacak

39
Fehmi Koru Erdoğan - Gül tartışmasını yazdı

Fehmi Koru Erdoğan - Gül tartışmasını yazdı

135
ABD'de silahlı saldırı: 4 ölü

ABD'de silahlı saldırı: 4 ölü

113
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM