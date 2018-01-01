Kuzey Kore lideri Kim'den nükleer tehdit

Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, devlet televizyonundan yaptığı yeni yıl konuşmasında ABD’ye yönelik tehditlerde bulunurken Güney Kore ile diyolağa açık olduğunu söyledi.

ABD'YE TEHDİT

Kuzey Kore'nin nükleer gücünün artık 'bir tehdit değil gerçeklik' olduğunu söyleyen ve konuşmasında Batı stili bir gri takım elbise giyen Kim "ABD nükleer silahlar için düğmenin masamda olduğunu bilmeli. ABD ana karasının tümü nükleer saldırı menzilimizde. ABD bana ve ülkemize karşı asla bir saldırı başlatamaz" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore lideri, "Nükleer silah başlıklarını ve balistik füzeleri kitlesel şekilde üretmemiz ve bunların mevzilenmesini hızlandırmamız gerek" diye konuştu.

GÜNEY KORE'YE ZEYTİN DALI

Kim, "Kore Yarımadasında huzurlu bir ortam oluşturmak için askeri gerginliği azaltmalıyız. Hem Kuzey hem de Güney bunun için çabalarını göstermeli" dedi.

Güney Kore’nin Pyeongchang bölgesinde düzenlenecek 2018 Kış Olimpiyatlarına bir heyet göndermeyi düşüneceğini de söyleyen Kim, "Kuzey Kore’nin Kış Olimpiyatlarına katılımı, halkın birliğini göstermek için iyi bir fırsat olacak ve oyunların başarılı olmasını diliyoruz. Kore taraflarından yetkilileri olasılığı görüşmek üzere acilen toplantı yapabilir" diye konuştu.