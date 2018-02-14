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Kuzey Kore liderine benzeyen kişi tribünü karıştırdı

Kış Olimpiyatları'nda Kore ile Japonya'nın kadın buz hokeyi takımları arasında oynanan maçta, Kuzey Koreli amigo kızların arasına giren ülkenin lideri Kim Jong-un'a benzeyen kişi, salonu karıştırdı.

DHA | 14.02.2018 - 17:19..
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2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda Kore ile Japonya'nın kadın buz hokeyi takımları arasında oynanan maçta, Kuzey Koreli amigo kızların arasına giren ülkenin lideri Kim Jong-un'a benzeyen kişi, güvenlik görevlilerince dışarı çıkarıldı.

Kuzey Kore liderine benzeyen kişi tribünü karıştırdı

SALONDA KİM KRİZİ

Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların beşinci gününde, Birleşik Kore ile Japonya'nın kadın buz hokeyi takımları arasındaki B grubu karşılaşması sırasında ilginç bir olay yaşandı.

Kuzey Kore liderine benzeyen kişi tribünü karıştırdı

Kuzey Kore lideri Kim Jong'a tıpatıp benzeyen bir adamı farkeden salon görevlileri harekete geçti.

KİM'İN BENZERİNİ DIŞARI ATTILAR

Takımı desteklemek için tribündeki yerlerini alan Kuzey Koreli amigo kızlar, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a oldukça benzeyen adamı görünce hayrete düştü. Kızların tezahüratlarına, elindeki bayrağı sallayarak eşlik eden adam, bir süre sonra güvenlik görevlileri tarafından spor salonundan uzaklaştırıldı.

Kuzey Kore liderine benzeyen kişi tribünü karıştırdı

Müsabakayı 4-1 kazanan Japonya Kadın Buz Hokeyi Takımı, olimpiyatlardaki ilk galibiyetini aldı. İsviçre ve İsveç karşısındaki 8-0'lık mağlubiyetler sonrası Japonya'ya da yenilen Kore ise ilk golünü atarak teselli buldu.

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