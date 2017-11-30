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Kuzey Kore liderinin füze sevinci

Kuzey Kore'nin denemesini başarıyla gerçekleştirdiği balistik füze programı, ülkenin lideri Kim Jong'a büyük mutluluk yaşattı.

Haber Merkezi | 30.11.2017 - 11:14..
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Kuzey Kore, nükleer ve balistik tehditlerini tüm dünyanın tepkisine rağmen sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde en başarılı denemesini gerçekleştiren Kuzey Kore'de, ülkenin lideri Kim Jong denemeyi, gerçekleştirildiği askeri alandan takip etti.

Kuzey Kore liderinin füze sevinci - GALERİ

Kuzey Kore liderinin füze sevinci

KİM'DEN ANLIK TAKİP

‘Hwasong-15’ isimli balistik füzenin deneme atışı sırasında Kim de tesislerde hazır bulundu. Atışı büyük bir heyecan ile beklediği gözlenen Kim, ateşlenmenin gerçekleştiği anda büyük bir sevinç yaşadı. Füzeye bağlı olan yer belirleyiciler ile silahın anlık yerini gözleyen Kim, füzenin 4475 kilometre uzağa gittiğini heyecanını saklayamadı.

Kuzey Kore liderinin füze sevinci

Füzenin Japon kıyılarında bulunan topraklara başarılı bir şekilde düşüşü ile daha da büyük bir mutluluğa kapılan Kuzey Kore lideri, askeri kurmayları ile beraber adeta sevinç yumağı oldu.

Kuzey Kore liderinin füze sevinci

Kuzey Kore'ye bağlı resmi foto muhabirlerinin kaydettiği karelerde Kim'in heyecanı ve mutluluğu gözlerden kaçmazken, denemelerin her bir aşaması Kuzey Koreli lider tarafından yakından takip edildi.

Kuzey Kore liderinin füze sevinci

KİM'E BÜYÜK TEPKİ

Füze denemesi haberi ilk duyulduğunda ABD Savunma Bakanı James Mattis, söz konusu füzenin bu zamana kadar en yüksek irtifaya ulaşan füze olduğunu söylemişti. Kuzey Kore, balistik füzenin ulaştığı irtifanın 4475 kilometre olduğunu ve fırlatıldığı yerin 950 kilometre uzağına düştüğünün altını çizmişti.

Kuzey Kore liderinin füze sevinci

Denemeyi Türkiye ve Rusya dahil pek çok ülke kınadı. ABD'nin BM Büyükelçisi Nikki Haley de Kuzey Kore'nin yaptığı son balistik füze denemesinin, Pyongyang ve Washington'ı 'savaşa biraz daha yaklaştırdığını' söyledi.

Haley, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) acil toplantısında yaptığı konuşmada, deneme için "Eğer savaş çıkarsa bu, dün tanık olduğumuz, süregelen saldırganca eylemler yüzünden olur ve savaş çıkarsa, şüphesiz ki Kuzey Kore bütünüyle ortadan kaldırılır." ifadesini kullandı.

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