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Kuzey Kore, nükleer deneme sahasını imha etti

Kuzey Kore, nükleer denemelerini yaptığı Punggye-ri'nin imhasının tamamlandığını açıkladı.

Haber Merkezi | 24.05.2018 - 14:53..
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Kuzey Kore, nükleer tarihine bugün itibarıyla son verdi. Nükleer silah deneme sahasının bir dizi patlamayla imha edilmesi, ABD, İngiltere, Rusya ve Çin'den yabancı gazetecilerin gözleri önünde gerçekleşti.

Kuzey Kore, nükleer deneme sahasını imha etti

NÜKLEER DENEMELER SONA ERDİ

Punggye-ri, Kuzey Kore'nin nüfusun çok seyrek olduğu kuzeydoğusundaki dağlık bölgenin derinliklerinde bulunuyor.

Kuzey Kore, nükleer deneme sahasını imha etti

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile zirvesinin ardından 12 Haziran'da Singapur'da ABD Başkanı Donald Trump ile planlanan zirvesi sebebiyle iyi niyet jesti olarak nükleer silah deneme sahasını kapama sözü vermişti.

Kuzey Kore, nükleer deneme sahasını imha etti

CANLI YAYINLAR YAPILDI

Kuzey Kore'nin tarihi adımı asya için de özellikle önem taşıyordu. Özellikle Güney Kore'de de verilen canlı yayınlarda tesisin imha edilme anları canlı olarak verildi.

Kuzey Kore, nükleer deneme sahasını imha etti

TRUMP: KİM İLE BÜYÜK İHTİMALLE GÖRÜŞECEĞİM

Son günlerde zirvenin düzenlenmeyebileceğine yönelik işaretler belirmişken Kuzey'in nükleer silah denemesi sahasının imhasının hemen ardından Trump'tan olumlu açıklama geldi.

ABD Başkanı, Kuzey Kore lideriyle 12 Haziran'da Singapur'da buluşma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

Kuzey Kore, nükleer deneme sahasını imha etti

KUZEY KORE VE DÜNYA İÇİN MUHTEŞEM

ABD Başkanı ''Buluşma ihtimali yüksek ve bu Kuzey Kore için muhteşem bir şey olacak… En önemlisi, dünya için muhteşem bir şey olacak'' dedi.

Punggye-ri'nin imhasına koşut olarak Kuzey Kore Nükleer Silah Enstitüsü'nden önemli açıklamalar geldi.

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